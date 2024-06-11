Юлия Свириденко отметила, что одних только кредитов мало.

Украине прямо сейчас для быстрого роста необходимо 12−13 миллиардов долларов. В частности, эти средства необходимы для реализации проектов по восстановлению генерации.

"В течение двух лет, прошедших с первой конференции в Лугано, Украина показала, что мы работаем, работают морские порты, есть финансовая стабильность. Мы не хотим быть уничтоженными, поэтому нам нужна ваша помощь", - заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко на конференции по восстановлению Украины в Берлине.

По ее словам, среди главных приоритетов - восстановление энергогенерирующих мощностей в Украине, и уже есть ряд решений, которые помогут создать дополнительный 1 ГВт генерации, а позже - 4 ГВт.

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"Мы делаем все для быстрого роста. Но кредитов недостаточно, нам нужны инвестиции. Поэтому мы и здесь. Чтобы экономика продолжала расти, чтобы мы могли продолжать развиваться, нам нужно $12−13 млрд инвестиций сейчас, а не когда закончится война", - подытожила Свириденко.

Газовая генерация - заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует построить 1 ГВт газовой маневренной генерации уже в этом году. Он указал, что в ближайшие годы в планах построить еще 4 ГВт.

В свою очередь бывшая советница главы Нафтогаза Лана Зеркаль заявила, что реализовать план Зеленского по газовой генерации "в реальности невозможно", и международные партнеры Украины об этом знают.

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