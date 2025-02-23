Отмечается, что изменения курса в ближайшее время вряд ли будут шокировать.

Последние дни февраля 2025 года на валютном рынке не обещает ничего кардинально нового. Спрос и предложение, согласно прогнозам, будут оставаться в относительном балансе.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что на стабильность курса повлияет, в частности, меры Национального банка Украины по поддержке гривни и снижению инфляции.

По мнению банкира, курс доллара с 24 февраля по 2 марта будет находиться в пределах 41,6 - 42,2 гривни за доллар на межбанке и 41,6 - 42,3 гривни за доллар на наличном рынке.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях в последнюю неделю февраля 2025 г года будет стоить в пределах 4160 – 4230 гривень, а 1000 долларов гривнях обойдутся украинцам в 41600 – 42300 гривень.

Курс доллара в Украине - последние новости

Бывший член Совета НБУ Виталий Шапран считает, что нынешняя политика НБУ может привести к 10%-ой девальвации гривни до конца текущего года.

В свою очередь экономист Зиновий Сверда отметил, что курс доллара в Украине не вернется к отметке 20 или 30 гривень.

При этом член Совета Нацбанка Василий Фурман заверил, что ситуация на валютном рынке в Украине в 2025 году обещает быть стабильной и прогнозируемой.

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