ЕС предлагает накладывать санкции на экспорт в третьи страны товаров, которые впоследствии оказываются в РФ.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Евросоюз уже сократил импорт из России почти на две трети.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Киеве президент ЕК подчеркнула, что ЕС продолжает делать все, что в его силах, чтобы разваливать военную машину Путина и доходы РФ.

"Этот пакет ориентирован на, чтобы бороться с обходом санкций... в частности, мы совершенствуем уже существующие инструменты и добавляем больше продуктов и товаров к запрещенным, включая детали к самолетам, которые по пути в третьи страны через Россию вдруг оказываются в руках Кремля", - сказала она.

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Кроме того, фон дер Ляйен подчеркнула, что сейчас фиксируется рост потоков торговли между РФ и некоторыми третьими странами.

"Поэтому мы предложили новый инструмент по борьбе с обходом санкций: если мы видим, что товар из ЕС направляется в третьи страны, а затем появляется в РФ, то мы можем предложить странам-членам наложить санкции на экспорт этих товаров из ЕС", - добавила глава ЕК.

Она уточнила, что этот инструмент будут использовать "очень осторожно" и после тщательного анализа рисков и одобрения членами ЕС.

В то же время, на вопрос о том, будут ли в следующем санкционном пакете запреты в отношении Росатома, фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет активная работа среди стран-членов для перехода "на независимость в этом плане".

"Это сложная работа... но некоторые страны-члены уже добиваются прогресса и мы должны продолжать их подталкивать в этом направлении", - сказала она.

Также фон дер Ляйен рассказала, что сегодня они с президентом Украины Владимиром Зеленским в частности обсудили военную помощь Украине от ЕС.

"Первым приоритетом является помощь Украине в обеспечении ее боеприпасами, которые ей нужны. Мы работаем здесь в нескольких направлениях: немедленная передача боеприпасов из запасов стран-членов ЕС..., закупка боеприпасов калибра 155 и 152 мм из стран-членов ЕС, а также усиление производства и ускорение поставки боеприпасов", - сказала она.

Также президент ЕК добавила, что в этом году ЕС планирует предоставить Украине финансовую помощь в 18 млрд евро, из которых уже выделено 6 млрд евро.

В то же время, по словам Зеленского, они с фон дер Ляйен также обсудили членство Украины в ЕС и экспорт зерна из Украины.

"Уже давно настало время для того, чтобы убрать искусственную политическую неопределенность в отношениях между Украиной и ЕС. Настало время для положительного решения по открытию переговоров о членстве Украины в ЕС", - подчеркнул он.

Кроме того, глава государства добавил, что они с фон дер Ляйен согласовали создание консультационной группы для мониторинга проблемных вопросов по экспорту украинского зерна.

Санкции против РФ - детали

Евросоюз предлагает новый набор санкционных мер, направленных на ограничения импорта высокотехнологичных военных компонентов в Российскую Федерацию.

11-й пакет санкций ЕС в отношении России направлен на устранение лазеек, но его реализация может оказаться непростой задачей. Члены ЕС ищут способы усилить ограничения на ключевые сектора российской экономики и бороться с уклонением от санкций через третьи страны, пишет FT.