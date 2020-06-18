Завтра лидеры стран-членов ЕС продлят экономические санкции против России - СМИ

19 июня 27 лидеров стран - членов Евросоюза проведут видеоконференцию, во время которой ожидается принятие соответствующего решения.

Лидеры стран - членов Европейского Союза в пятницу, 19 июня, должны продлить еще на полгода - до конца января 2021 года, экономические санкции, связанные с финансовым, энергетическим и оборонным секторами России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

В частности ожидается, что лидеры ЕС должны поддержать решение о продлении основных экономических санкций против России до конца января 2021 года.

Завтра, 19 июня, 27 лидеров стран - членов Евросоюза проведут видеоконференцию и должны дать "зеленый свет" для продления еще на шесть месяцев действия экономических санкций.

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Как сообщал УНИАН, 31 июля 2014 года Евросоюз ввел против России экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики.

В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. Последний раз санкции были продлены в декабре 2019 года в 31 июля 2020 года. Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.

Также речь идет об ограничении доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС пяти ведущих российских финансовых институтов с мажоритарной долей государственной собственности в уставном капитале и их дочерних компаний с контрольным пакетом акций, созданных за пределами ЕС.

Кроме того, санкции применены к трем ведущим российским энергетическим и трем оборонным компаниям.

Применяется экспортный и импортный запрет и на торговлю оружием, вводится запрет на экспорт товаров двойного назначения для использования в военных целях или для конечных потребителей товаров военного назначения в России, ограничивается доступ РФ к отдельным чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для разработки и поиска месторождений нефти.

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