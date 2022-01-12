С начала 2022 года украинское информпространство сотрясла волна возмущения украинских предпринимателей, вынужденных с первого января проводить все безналичные расчеты и операции по эквайрингу с использованием кассовых аппаратов либо программного РРО. И хотя об этой инициативе государства известно уже более года, фопы оказались неготовыми к нововведению, поскольку до последнего надеялись, что чиновники войдут в положение так и не оправившегося от коронакризиса бизнеса и отстрочат злосчастную норму.

Фопы оказались неготовыми к нововведению, поскольку до последнего надеялись, что чиновники отстрочат злосчастную норму

В конце 2021 года Кабинет министров все же пошел на уступки некоторым предпринимателям, избавив их от необходимости использовать РРО. В список счастливчиков попал тот бизнес, который продает товары (кроме подакцизных) или предоставляет услуги в селах. И хотя этот шаг навстречу сельским жителям был оправданным, этого оказалось недостаточно - в список исключений стоило внести значительно больше категорий предпринимателей, деятельность которых не является рисковой для государства, и годовой оборот на текущем этапе их деятельности и близко не может приблизиться к граничным лимитам по группам единого налога.

Инициатор и главный защитник идеи фискализации фопов – глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, наложенной и таможенной политики Даниил Гетьманцев, поставивший себе за цель детенизацию украинского бизнеса и, как следствие, увеличение поступлений в украинский бюджет.

Как сообщается на платформе открытых данных Оpendatabot, на сегодня в Украине насчитывается около 2 миллионов активных фопов, и темпы регистрации новых предпринимателей в прошлом году пока что перекрывали темпы закрытия старых даже на фоне кризиса и протестных настроений бизнеса из-за растущей фискализации и недостаточной финансовой поддержки со стороны государства в период пандемии.

За 2020 год фопы перечислили в государственную казну 52,5 миллиардов гривень. Учитывая, что эта форма предпринимательства нередко используется в нашей стране как способ минимизации налогообложения для крупного бизнеса, разумеется, общая сумма поступлений могла бы быть еще больше, и эта мысль не дает покоя украинским законодателям. По расчетам экспертов, ликвидация серых схем (на которую направлена норма об обязательном введении РРО для фопов 2 и 3 групп единого налога) позволила бы увеличить годовые налоговые поступления в бюджет примерно на 6-8 миллиардов гривень.

Фискальные методы наполнения казны, активно используемые в настоящее время украинским правительством, давно доказали свою неэффективность

Однако фискальные методы наполнения казны, активно используемые в настоящее время украинским правительством, давно доказали свою неэффективность, поскольку увеличение налогового давления ставит бизнес в угол и, как следствие, лишь способствует росту теневой экономики, которая и без того имеет в Украине угрожающие масштабы. А потому погоня государства за недополученными средствами должна быть разумной и не приводить к закрытию или уходу в тень тех предпринимателей, которые и рады платить налоги и работать честно, однако, не выдерживают под растущим с каждым годом давлением контролирующих органов.

На пользу этому утверждению играет опыт развитых западных стран. Нет ни одной страны в Европе (к показателям уровня жизни в которых Украина так отчаянно стремится), в которой бы полностью отсутствовала фискализация предпринимателей. Но, в то же время, во всех них применяются различные инструменты для того, чтобы под фискализацию и повышенное давление не попадали те, кому это не нужно.

Так, в таких странах как Германия и Норвегия РРО не применяются для тех предпринимателей, которые не достигли определенной суммы годового оборота. В Польше и Румынии РРО не нужны для определенных видов товаров и услуг. А, к примеру, в Испании малый бизнес и вовсе не обязан использовать РРО, а ставки уплачиваемых налогов для предпринимателей зависят от торговых площадей, количества наемных сотрудников и видов производимых либо реализуемых товаров.

Результаты выбранного Украиной пути тотальной фискализации будут видны уже вскоре. Только за первые две недели января форумы и Facebook-сообщества украинских предпринимателей переполнились сообщениями о том, что фопы уходят в "черный нал", отказываются сотрудничать с государством, которое не способно их услышать и сделать шаг навстречу, либо и вовсе закрываются. Звучат также призывы ехать на протесты под Раду в первый день работы депутатов.

Во многом негатив фопов продиктован также человеческим фактором

Во многом негатив фопов продиктован также человеческим фактором – неготовностью принимать новое и что-то менять, а также повышенной раздражительностью из-за того факта, что государство вмешивается в их дела на фоне и без того сократившихся доходов в коронакризисные 2020 и 2021 года.

Усугублялась ситуация тем, что некоторые программные РРО – специальные компьютерные программы (либо мобильные приложения, которые можно установить на телефон или планшет), не справились с наплывом пользователей с 1 января и несколько дней "висели", что не позволяло законопослушным предпринимателям корректно проводить операции. Гетьманцев уже отреагировал на эти инциденты, сказав, что Рада может отстрочить применение штрафов для предпринимателей за неиспользование РРО до 1 февраля. Некоторые эксперты выражают надежды, что с началом работы парламента, депутаты примут и другие послабления для фопов ввиду образовавшихся протестных настроений. Однако думать о возможных последствиях государству следовало до введения противоречивых норм, а не после.

Сейчас очевидно только одно – украинские правительство и парламент в погоне за благой идеей наполнения бюджета полностью провалили коммуникацию по вопросу РРО и не учли пару факторов.

Во-первых, предприниматели – это те люди, которые выбрали для себя непростой путь заработка – работать не по чьим-то указаниям, а на себя, развивая любимое дело и давая работу другим. Люди с таким характером и складом ума готовы работать по правилам, но они не любят, когда государство, вместо того, чтобы стимулировать и поддерживать, вставляет им палки в колеса, а потому диалог с такими людьми следует выстраивать иначе.

Украинские правительство и парламент в погоне за благой идеей наполнения бюджета полностью провалили коммуникацию по вопросу РРО

И во-вторых, когда государство (особенно, с таким уровнем коррупции, как Украина) повышает налоговую нагрузку, люди должны понимать, что их деньги будут использоваться по целевому назначению, а не просто наполнять бездонные карманы чиновников. Быть "белыми" должно быть выгодно для граждан. В настоящее же время те, кто играют по установленным государством правилам, к сожалению, проигрывают в конкурентной борьбе теневикам и схемщикам.

Особенно забавно на фоне сложившейся ситуации выглядит недавняя инициатива Министерства социальной политики запустить новую бюджетную программу, в рамках которой безработные и малообеспеченные украинцы смогут получить от государства беспроцентный кредит в сумме 100 тысяч гривень на развитие собственного дела. Эти средства якобы можно будет направить на закупку материалов и оборудования, необходимых для создания бизнеса. Кредит будет предоставляться новоявленным предпринимателям на три года и сокращаться на сумму уплаченных налогов. А если основатель бизнеса даст работу, как минимум, двум людям, средства в казну можно будет не возвращать – сообщают в ведомстве.

Очевидно, эта программа нацелена на борьбу с безработицей и развитие предпринимательства в Украине. Однако, нынешняя политика, проводимая в отношении фопов, ставит ее эффективность под очень большое сомнение.

Глобально, идея введения РРО – не плоха

В заключение хочется сказать, что, глобально, идея введения РРО – не плоха, поскольку будет учить предпринимателей кассовой дисциплине и поможет бизнесу стать более прозрачным. Но не в текущем ее исполнении, поскольку вводить кассовые аппараты следует только тем категориям фопов, для которых их использование целесообразно. Условным продавцу сувениров на площади 5 квадратных метров либо парикмахерше, принимающих клиентов на балконе своей квартиры, РРО не нужны. Начинающим предпринимателям, неспособным выйти даже на показатель безубыточности и, при этом, все равно исправно уплачивающим необходимую сумму налогов в бюджет, повышенный интерес со стороны контролирующих органов, словно красная тряпка перед быком, представляется раздражающим фактором, который заставляет их задуматься о целесообразности продолжать вести свою деятельность. А поможет ли массовое закрытие либо уход в тень фопов побороть безработицу и увеличить налоговые поступления в бюджет в желаемом объеме? Вопрос риторический.

Надежда Бурбела