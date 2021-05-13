Основными покупателями украинского ЖРС были Китай – 44,3% выручки, Польша – 8,9%, Чехия - 9,2%.

Объем внешней торговли товарами в январе-апреле 2021 года составил 39,511 млрд долларов. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года (32,953 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.

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Горно-металлургические предприятия Украины в январе-апреле текущего года увеличили выручку от экспорта железорудного сырья (ЖРС) на 90% по сравнению с январем-апрелем предыдущего года – до 2,3 млрд долл.

Согласно статистике, за отчетный период было экспортировано 14,2 млн тонн ЖРС (на 8% меньше, чем за январь-апрель 2020 года), доля которого в общем объеме валютной выручки страны от экспорта составила 12,3%.

Основными покупателями украинского ЖРС были Китай – 44,3% выручки, Польша – 8,9%, Чехия - 9,2%.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за январь-апрель составил 19,092 млрд долларов, что на 19% больше, чем в прошлом году, импорт вырос на 21% до 20,420 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 1,328 млрд долларов.

Экспорт продовольствия за январь-апрель 2021 года составил 7,212 млрд долларов, что на 3% меньше по сравнению с прошлым годом. Экспорт металлов вырос на 37% до 4,284 млрд долларов.

Импорт топливно-энергетических товаров вырос на 18% до 3,480 млрд долларов.

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Автор: Игорь Орел