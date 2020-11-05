Обсуждение законопроекта будет проходить по полной процедуре.

Верховная Рада приступила к рассмотрению в первом чтении законопроекта №4000 "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

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Как отметил глава парламента Дмитрий Разумков, обсуждение законопроекта будет проходить по полной процедуре.

Что этому предшествовало

14 сентября Кабмин утвердил проект госбюджета на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 6% ВВП. Доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1 триллион 71,1 миллиарда гривень, а расходы - 1 триллион 350 миллиардов гривень. При этом дефицит бюджета предполагается на уровне 270 миллиардов гривень.

Проект госбюджета также предусматривает 104 миллиарда гривень на выплату пособий, льгот и субсидий, а в целом социальные расходы составят 323 миллиарда гривень.

Заместитель председателя фракции "Голос" Железняк сообщил, что к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2021 год депутаты подали свыше 2,4 тысячи поправок.

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Автор: Дмитрий Шварц