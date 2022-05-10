Больше всего работы сейчас на предприятиях пищевой промышленности.

Без знания языка и опыта женщины получают около 3400-3600 злотых в месяц (23,1 - 24,5 тыс. грн). Это работа на предприятиях пищевой промышленности, логистических складах и сфере обслуживания.

Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.

В высокий сезон, который в Польше начался в мае и продлится до конца ноября, ожидается увеличение количества вакансий на 50-60% для женщин с Украины.

Больше всего работы сейчас на предприятиях пищевой промышленности - это рыбзаводы и мясокомбинаты, заводы по изготовлению деликатесов. До войны треть низкоквалифицированных работников выбирали работу именно на таких предприятиях. Сейчас в этой области традиционно увеличивается количество вакансий из-за начала подготовки к рождественским праздникам. На упаковке и разборе мясной и рыбной продукции средняя зарплата составляет - 3400 злотых в месяц на руки (23,1 тыс. грн.).

Работа в логистике и e-commerce является также востребованной среди украинских женщин, которые не знают языка и не имеют опыта. На комплектации заказов и товаров в месяц можно заработать 3200 злотых в месяц (21,7 тыс. грн).

В туристический сезон больше предложений работы появляется в сфере HORECA (гостиницах и ресторанах). Для горничных и помощниц на кухне предлагают зарплату в 3500-3600 злотых (23,8-24,5 тыс. грн.)

Работа в Польше - общие цифры

В 2022 году минимальная зарплата в Польше составляет около 2 363.57 злотых (16 тыс. грн). Средние зарплаты в Польше на 2022 год (после уплаты налогов) составляют около 3 311.08 злотого (22,5 тыс. грн.).

По данным уполномоченного правительства по делам беженцев из Украины Павла Шефернакера, 100 тыс. украинцев устроились на работу в Польше. В базе данных PESEL (польский аналог идентификационного номера) зарегистрировано 400 тыс. лиц трудоспособного возраста из Украины, более 100 тыс. из них уже легально работают в Польше.