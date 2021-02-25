По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в январе сократилось на 16,1% без учета сезонной корректировки и на 3,3% - с учетом корректировки.

Промышленное производство в Украине в январе 2021 года в годовом выражении – к январю 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней сократилось на 4% после роста на 4,8% в декабре 2020 года.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в январе в годовом выражении упало на 2,7%.

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По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в январе сократилось на 16,1% без учета сезонной корректировки и на 3,3% - с учетом корректировки.

В разрезе основных видов деятельности: в добывающей промышленности и разработке карьеров в январе этого года падение производства по сравнению с январем 2020 года составило 3%, в перерабатывающей промышленности – 6,5%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха производство выросло на 3,2%.

В разрезе основных промышленных групп: производство товаров промежуточного потребления осталось на прежнем уровне, а по потребительским товарам длительного пользования наблюдался рост 7,4%.

По инвестиционным товарам наблюдалось падение производства на 19,4%, а по потребительским товарам краткосрочного пользования – на 7,5%.

Предыдущие показатели

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2020 года составило 3,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

Спад промышленного производства в Украине в ноябре 2020 года в годовом выражении – к ноябрю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 0,3% после падения на 5% в октябре.

По итогам 11 месяцев 2020 года Минэкономики ориентировочно оценивало уменьшение объемов ВВП на уровне 4,7%, что в целом соответствовало прогнозируемой тенденции.

29 декабря 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало рост валового внутреннего продукта Украины в 4,6% в 2021 году.

18 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что падение отечественной экономики по итогам 2020 года составит не более 5% валового внутреннего продукта.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам десяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,2% после падения на 5,5% по итогам января-сентября.

Промышленное производство в Украине в январе-декабре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократилось на 5,2%.

В декабре 2020 года промышленное производство в Украине выросло на 4,8% к декабрю 2019 года.

11 января 2021 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало падение ВВП Украины на 3% по итогам первого квартала 2021 года.

13 января 2021 года в Минэкономики рассказали, что ждет ВВП Украины в 2021 году.

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Автор: Екатерина Жирий