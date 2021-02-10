Инфляция в 2021 году (в годовом измерении) ожидается на уровне 6,5%.

ВВП Украины в 2021 году вырастет на 4,2% вследствие восстановления внешнего спроса, поддерживающего экспорт, и активизации личного потребления.

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Об этом говорится в консенсус-прогнозе Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики, составленном по данным Нацбанка и крупных инвестиционных компаний.

"Ожидаемое снижение реального ВВП в 2020 году составляет 4,9%, в 2021 году ВВП вырастет на 4,2%. Восстановление внешнего спроса поддержит экспорт, а фискальные и монетарные стимулы активизируют личное потребление", - сказано в исследовании.

Отмечается, что активная вакцинация в последние недели усиливает оптимизм на сырьевых рынках, что отразилось в росте соответствующих котировок. В частности, продолжилось подорожание энергоносителей, что стало ключевым фактором пересмотра прогнозов для Украины (НБУ и инвестиционных компаний).

Прогноз роста цен в Украине

Согласно приведенным данным, инфляция в 2021 году (в годовом измерении) ожидается на уровне 6,5%, ключевые риски - повышение социальных стандартов и рост цен на энергоносители.

Средний курс валют в 2020 и 2021 годах – 27,0 гривни/доллар и 28,7 гривни/доллар соответственно. Предполагаемая ревальвация в первой половине 2021 года на фоне улучшения платежного баланса изменится девальвацией во второй половине года.

"Политика монетарного смягчения ведущих стран мира стимулирует рост объемов ликвидности, увеличивает возможности притока капитала. Потребность Минфина в иностранной валюте и сравнительно высокие процентные ставки на ОВГЗ, в свою очередь, привлекают иностранных инвесторов. Этот фактор и лучшие условия для экспорта будут способствовать укреплению курса гривни в первом полугодии 2021 года", - сказано в документе.

Прогноз роста резервов Украины

Также, по данным консенсус-прогноза, ожидается рост международных резервов Украины с уровня 28,6 миллиарда долларов в 2020 году до уровня 30,9 миллиарда долларов в 2021 году. Более высокий уровень может быть достигнут в случае получения транша от МВФ.

Ставка рефинансирования НБУ, по данным прогноза, вырастет с 6% на конец 2020 года до 7,3% на конец 2021 вследствие усиления монетарной политики НБУ в ответ на ускорение инфляции.

"Повышение социальных стандартов и рост цен на энергоносители, скорее всего, приведут к превышению инфляцией в 2021 году цели НБУ. На фоне ускоренной инфляции прогнозный профиль ставки НБУ (на уровне 7% в течение второго полугодия) означает смягчение монетарной политики, очевидно, принятое из соображений дальнейшей поддержки экономического восстановления", - говорится в прогнозе.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что в 2021 году внутренний валовой продукт Украины вырастет на 4,8%.

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Автор: Екатерина Жирий