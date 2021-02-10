Украинская экономика в этом году прогнозируемо вырастет на 4,2% / REUTERS

ВВП Украины в 2021 году вырастет на 4,2% вследствие восстановления внешнего спроса, поддерживающего экспорт, и активизации личного потребления.

Читайте такжеЗеленский: зарплата в 5-6 тысяч гривень — это не бедность

Об этом говорится в консенсус-прогнозе Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики, составленном по данным Нацбанка и крупных инвестиционных компаний.

"Ожидаемое снижение реального ВВП в 2020 году составляет 4,9%, в 2021 году ВВП вырастет на 4,2%. Восстановление внешнего спроса поддержит экспорт, а фискальные и монетарные стимулы активизируют личное потребление", - сказано в исследовании.

Отмечается, что активная вакцинация в последние недели усиливает оптимизм на сырьевых рынках, что отразилось в росте соответствующих котировок. В частности, продолжилось подорожание энергоносителей, что стало ключевым фактором пересмотра прогнозов для Украины (НБУ и инвестиционных компаний).

Прогноз роста цен в Украине

Согласно приведенным данным, инфляция в 2021 году (в годовом измерении) ожидается на уровне 6,5%, ключевые риски - повышение социальных стандартов и рост цен на энергоносители.

Средний курс валют в 2020 и 2021 годах – 27,0 гривни/доллар и 28,7 гривни/доллар соответственно. Предполагаемая ревальвация в первой половине 2021 года на фоне улучшения платежного баланса изменится девальвацией во второй половине года.

Средний курс валют в 2021 году –  28,7 гривни за доллар / фото УНИАН

"Политика монетарного смягчения ведущих стран мира стимулирует рост объемов ликвидности, увеличивает возможности притока капитала. Потребность Минфина в иностранной валюте и сравнительно высокие процентные ставки на ОВГЗ, в свою очередь, привлекают иностранных инвесторов. Этот фактор и лучшие условия для экспорта будут способствовать укреплению курса гривни в первом полугодии 2021 года", - сказано в документе.

Прогноз роста резервов Украины

Также, по данным консенсус-прогноза, ожидается рост международных резервов Украины с уровня 28,6 миллиарда долларов в 2020 году до уровня 30,9 миллиарда долларов в 2021 году. Более высокий уровень может быть достигнут в случае получения транша от МВФ.

Ставка рефинансирования НБУ, по данным прогноза, вырастет с 6% на конец 2020 года до 7,3% на конец 2021 вследствие усиления монетарной политики НБУ в ответ на ускорение инфляции.

"Повышение социальных стандартов и рост цен на энергоносители, скорее всего, приведут к превышению инфляцией в 2021 году цели НБУ. На фоне ускоренной инфляции прогнозный профиль ставки НБУ (на уровне 7% в течение второго полугодия) означает смягчение монетарной политики, очевидно, принятое из соображений дальнейшей поддержки экономического восстановления", - говорится в прогнозе.

Что этому предшествовало

  • Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что в 2021 году внутренний валовой продукт Украины вырастет на 4,8%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий