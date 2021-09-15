Всего на стипендиальные расходы предлагается выделить 4,5 млрд грн, что на 1,1 млрд грн больше, чем в этом году.

В проекте государственного бюджета на 2022 год, который сегодня согласовало правительство, предусмотрены новые размеры минимальной стипендии. Их раскрыл министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В комментарии относительно показателей проекта госбюджета на следующий год по образованию он отметил, что стипендии в учреждениях профтехобразования могут составлять 1 тыс. 250 грн, а в университетах – 2 тыс. грн, что в 1,5-2 раза больше, чем в этом году.

Всего на стипендиальные расходы соискателям образования учреждений профессионального и высшего образования предлагается выделить 4,5 млрд грн, что на 1,1 млрд грн больше, чем в этом году.

Шкарлет сообщил, что в проекте госбюджета 2022 года предусмотрены новые субвенции на здоровое питание и пожарную безопасность в школах в размере 1,5 млрд грн каждая. Субвенция на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями по плану составит 504 млн грн.

Читайте такжеВ Украине начал дорожать долларПо словам Шкарлета, на зарплату учителей предполагается выделить 108 млрд грн.

"Поддержка педагогов и достойные условия оплаты труда – ключевая задача при формировании бюджета, поэтому сейчас команда МОН работает над тем, чтобы найти дополнительные средства для увеличения заработных плат", - отметил министр.

Он сообщил, что в 2022 году будет продолжаться развитие научно-практических центров профессионального образования (50 центров), на которые планируется выделить 250 млн грн, что на 100 млн грн больше, чем в текущем году.

Презентованным проектом на образование в целом предусмотрено 185,6 млрд грн, что на 16,7 млрд грн больше, чем в этом году, уточнил министр.

Ранее УНИАН уже сообщал, как, согласно проекту госбюджета, изменятся зарплаты для преподавателей.

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Автор: Инна Андалицкая