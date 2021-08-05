Представитель руководства одного из визовых центров считает, что физически открыть представительства в 18 городах нереально за такой короткий срок.

Проблемы с выдачей рабочих виз в Польшу для украинцев могут возникнуть уже в ноябре из-за неготовности консорциума, который польский МИД объявил победителем тендера на услуги визовых центров. Такое мнение высказали опрошенные УНИАН эксперты. По их оценкам, если даже результаты отбора подтвердят апелляционные инстанции, никто не успеет выполнить основное требование конкурса - за 60 дней открыть фирменные офисы в 18-ти городах Украины и нанять около 500 сотрудников.

"У нас был большой проект, для которого требовалось до 200 человек технического персонала. Два месяца работала наша команда департамента кадров из 10 человек: отобрать резюме, провести собеседования, дождаться сотрудника, который может в последний момент передумать или найти более выгодный для себя вариант, юридически все оформить и проинформировать профильные госорганы. Это был напряженный проект. Я бы не взялся набирать за такой же срок в 2,5 раза больше людей", - сказал замдиректора по кадрам одной крупной компании. По его мнению, единственный вариант выполнить такую задачу - заручиться поддержкой центров занятости и нанять аутсорсинговую компанию. "Но это большие расходы. Под такой проект - в среднем, примерно 3,5 млн грн. Я слабо представляю, как фирма, включившая в тендерное предложение немалые выплаты только на такие услуги, могла обойти конкурентов по цене", - добавил он.

Представитель руководства одного из визовых центров считает, что физически открыть представительства в 18 городах нереально за такой короткий срок. "У нашей компании был опыт создания трех визовых центров за два месяца. Это был вызов. Вы же должны не просто снять готовый офис, поставить там 10 стульев и компьютер. Это строгие требования к количеству сотрудников, квадратуре, стилю, оборудованию и сервисам. То есть без ремонта и заключения контрактов с подрядчиками, например, с теми же операторами связи для рассылки смс, не обойтись. Как вы понимаете, только договорная работа займёт пару недель", - отметил собеседник агентства. По его словам, мало нанять работника - необходимо его обучить. "Работа с данными имеет свою специфику. Неправильно заполненная анкета - это отказ в визе или как минимум потеря времени на исправление ошибок. Подготовка персонала занимает не менее двух недель. И это не страхует от ошибок исполнителя, которые уйдут только с опытом", - пояснил он.

По мнению эксперта, победитель тендера сможет оказывать услуги, если только он пользуется благосклонностью МИД Польши. "На подготовку визовому оператору дают два месяца, но фактически он должен заработать в конце ноября. То есть по большому счету есть 4 месяца, за которые с трудом, но реально открыть офисы в 6-7 крупнейших городах и постепенно расширять сеть. Что это значит для трудовых мигрантов? Во-первых, придется пока ездить за визами в другие города. Но главное, это пропускная способность. Необходимо обработать несколько сот тысяч заявок. Одно дело, если над этим работают 18 центров и совсем другое, если вдвое меньше. В МИД Польши это прекрасно понимают, но почему-то принимают эти риски", - пояснил эксперт. По его мнению, происходит обычный передел рынка близкими к правящей партии Польши структурами.

В крупной рекрутинговой компании, оказывающей услуги по трудоустройству в Польше, УНИАН сообщили, что при дефиците визовых услуг и без того жесткая конкуренция среди посреднических фирм усилится. "Получится, что конкурс на одну визу увеличится. Представьте, что есть возможность обработать только одну анкету. Подались мы и наши конкуренты, компания Personnel Service, которая вошла в консорциум-победитель. Какой выбор сделают в визовом центре - понятно", - риторически спросил собеседник.

Как сообщалось, посольство Польши 11 июня объявило французско-польский консорциум TLScontact (группа Teleperformance) - Personnel Service победителем тендера по обслуживанию польских консульств в 5 городах. Стоимость контракта на три года составит около 34 млн евро. Три компании с наименьшими ценами отсеяли по формальным признакам. Тендер оспорен в Национальной апелляционной палате Польши.

Автор: Иван Бойко