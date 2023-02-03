Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,85 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 10 копеек – до 40,40 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 5 копеек и составляет 43,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,85 грн за долл., евро – 43,03 грн за евро.

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Курс во время войны:

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

Что будет с курсом:

2 февраля 2023 года руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий заявил, что курс доллара в Украине в феврале кардинально не изменится, ожидается медленное укрепление гривни. Основной риск - геополитический фактор, любая эскалация ситуации будет давить на украинскую валюту.

Аналитик Алексей Козырев прогнзировал, что в первых числх февраля пик колебаний курса евро придется на 1 и 2 февраля из-за того, что международные рынки по паре евро/доллар будет лихорадить в связи с заседаниями ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам.

Согласно прогнозу Козырева, банки будут выставлять свои котировки в пределах коридора от 39,70 до 41,10 гривень, а по евро - от 42,20 до 44,25 гривень. Также аналитик спрогнозировал, что обменники финкомпаний по доллару и евро будут работать в пределах: доллар - коридор от 40,00 до 41,00 гривень, евро - коридор от 42,50 до 44,05 гривень.

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