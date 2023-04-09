Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,10 грн/долл.

Курс наличного доллара у "ПриватБанка" остался на уровне предыдущего показателя - 37,60 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро также не изменился и составляет 40,85 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,10 грн/долл., евро-39,85 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,49 грн.

Война в Украине и ситуация с курсом

В мае 2022 года регулятор отменил ограничения на установление курса. Примечательно, что до нападения России на Украину, курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

В июле 2022 года официальный курс гривни в Украине был снижен до 36,57 грн/долл.

Старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Юрий Гайдай заявляет, что в Украине наблюдается тенденция к укреплению национальной валюты. Курс доллара "пробил" установленную Нацбанком фиксированную отметку в 36,6 грн/$, но пока только в покупке.

Аналитики считают, что курс долара хоть и может упасть ниже уровня в 37 грн/$, но украинцам вряд ли удастся воспользоваться этим трендом.

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