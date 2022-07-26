Наличный доллар в "Приватбанке" подорожал на 20 копеек. Курс гривни к евро сегодня составляет 39,80 грн/евро.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" к национальной валюте подорожал на 20 копеек – до 39,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривня ослабла на 30 копеек – 39,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,70 грн за долл., евро – 38,50 грн за евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,00 грн, евро – 37,80 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

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