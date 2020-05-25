Правительство снизило норму отчислений в госбюджет для "Укрзализныци" и "Ощадбанка"

Ранее Кабмин принял решение о снижении нормы отчислений дивидендов в госбюджет с 90% до 30% для аэропортов «Борисполь» и «Львов», находящихся в государственной собственности.

Кабинет министров Украины принял решение о снижении нормы отчислений дивидендов в государственный бюджет с 50% до 30% для находящихся в государственной собственности предприятий «Укрзализныця», «Ощадбанк» и «Государственный экспортно-импортный банк».

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Как сообщается на правительственном портале, соответствующее постановление №381 было принято 20 мая.

«Внести изменение в пункт 1 постановления Кабинета министров Украины от 24 апреля №328 «Об утверждении базового норматива отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства», заменив в абзаце третьем слова «Для частного акционерного общества "Укргидроэнерго" словами "Для акционерных обществ "Государственный экспортно-импортный банк Украины", "Государственный ощадный банк Украины" и "Украинская железная дорога", частного акционерного общества "Укргидроэнерго», - говорится в документе.

Как сообшал УНИАН, в апреле прошлого года Кабинет министров Украины повысил норматив отчислений части чистой прибыли государственных предприятий в бюджет на 2019 год с 75% до 90%. В начале мая этого года норматив был снижен до 80%.

Ранее Кабинет министров Украины принял решение о снижении нормы отчислений дивидендов в госбюджет с 90% до 30% для аэропортов «Борисполь» и «Львов», находящихся в государственной собственности.

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