Минимальный должностной оклад на государственной службе установлен на уровне в 4540 грн.

Сегодня правительство утвердило постановление, определяющее схемы должностных окладов на должностях государственной службы в 2021 году. В частности, установлен новый минимальный должностной оклад.

Об этом в Telegram сообщает министр Кабмина Олег Немчінов.

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По его словам, согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», установлено, что в 2021 году для всех категорий работников государственных органов применяются размеры и условия оплаты труда, действовавшие по состоянию на 1 сентября 2020 года.

Принятое правительством постановление не изменяет условия оплаты труда государственных служащих и гарантирует их размер на уровне сентября 2020 года. Кроме того - учитывает необходимость обеспечения минимального должностного оклада в размере 4540 грн для самой низкой должности государственной службы, равной двум прожиточным минимумам определенным статьей 7 упомянутого закона (с 1 января 2021 года прожиточный минимум составляет 2270 грн).

В то же время на сайте Кабмина уточняется, что повышен уровень должностного оклада для специалистов категории В3 на уровне районов, районов в городах, городах областного значения, поскольку он не соответствовал требованиям действующего законодательства. Отныне он равен двум прожиточным минимумам. Для остальных государственных служащих условия оплаты труда сохраняются и гарантируется их размер на уровне сентября 2020 года.

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Автор: Дмитрий Захаров