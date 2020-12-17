Соглашением предусмотрено предоставление на льготных условиях кредитных ресурсов в объеме до 214,6 млн евро, которые будут направлены на реализацию инвестиционных проектов.

Правительства Украины и Германии сегодня, 17 декабря, подписали рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, это соглашение определяет перечень проектов, договоренности о финансировании которых правительством Германии достигнуты во время украинско-немецких переговоров за период 2011-2019 годов.

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Отмечается, что соглашением предусмотрено предоставление на льготных условиях кредитных ресурсов в объеме до 214,6 млн евро, которые будут направлены на реализацию инвестиционных проектов (в том числе для поддержки муниципалитетов), в частности, в сфере энергетики (модернизация подстанций и интеграция украинской энергетической системы в европейскую объединенной энергосистемы).

Также соглашение предусматривает поддержку малого и среднего предпринимательства, осуществление энергоэффективных мероприятий в общественных зданиях (школы и детские сады), а также реконструкцию коммунальной инфраструктуры в регионах.

«Кроме того, Соглашением предусматривается предоставление до 40 млн евро на безвозмездной и безвозвратной основе - в форме грантов, из которых 30,5 млн евро будут направлены на улучшение системы профессионального образования и усиление местного самоуправления в Украине», - сказано в сообщении.

Министр финансов Украины Сергей Марченко выразил уверенность, что предложенная немецкой стороной новая модель подготовки проектов развития Украины, по которым достигнуты договоренности в 2011-2019 годах, будет способствовать упрощению процедуры заключения отдельных кредитных и грантовых контрактов.

«Подписанное сегодня соглашение между правительствами Украины и Германии о финансовом сотрудничестве создаст правовые предпосылки для ускоренной подготовки проектов и перехода к их внедрению», - цитирует пресс-служба Марченко.

Глава Минфина обратил внимание, что правительство Украины, несмотря на развертывание пандемии COVID-19 и экономическую рецессию в Украине, выполняет все международные обязательства, обеспечивает необратимость заданного курса реформ, а также осуществляет меры для минимизации негативного влияния пандемии на экономическую стабильность и жизни граждан.

«Несмотря на то, что совместная работа над соглашением активно велась на протяжении почти 10-ти месяцев в условиях карантина и в онлайн-формате, мы движемся вперед и имеем реальный результат. И подписание сегодня общего соглашения - это только первый наш шаг», - приводятся в сообщении слова Марченко.

Хронология событий

Кабинет министров Украины 9 декабря одобрил соглашение между правительствами Украины и Германии о финансовом сотрудничестве и уполномочил министра финансов Украины на его подписание.

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Автор: Екатерина Жирий