В частности, зарплата в "конвертах" приводит к налоговым потерям в размере 4,3 млрд долл. в год.

Потери Украины от схем по уклонению от уплаты налогов составляют 7,7 млрд долл. в год.

Как сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины, об этом заявил глава ведомства Алексей Любченко.

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«Зарплата в "конвертах" приводит к налоговым потерям в размере 4,3 млрд долл. в год, деятельность "скруток" и конвертационных центров – 1,5 млрд долл., вывод средств в офшоры – 800 млн долл., махинации с подакцизными товарами – 1 млрд долл., убытки государственных предприятий – 100 млн долл.», - цитирует Любченко пресс-служба ведомства.

По его словам, общие доходы населения без учета налогов составили в 2020 году 3,4 трлн грн, из которых 1,9 трлн грн – заработная плата и другие трудовые доходы. При этом объемы выручки предприятий торговли, зафиксированные кассовыми аппаратами, не превысили 1,3 трлн грн.

"Это означает, что только 38% расходов домохозяйств фиксируется через фискальный чек с оплатой соответствующих налогов и сборов", – подчеркнул Любченко.

Что этому предшествовало

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что в налоговой сфере удалось сломать ряд схем с минимизацией уплаты НДС и есть все основания считать, что эти незаконные схемы ликвидированы.

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Автор: Богдан Слуцкий