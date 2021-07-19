Национальный банк на сегодня установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,23 грн/долл.

Гривня в течение ближайшей недели умеренно подорожает по отношению к доллару – до уровня 27,20 грн/долл. на межбанковском и 27,10/27,30 грн/долл. на наличном валютном рынке.Читайте такжеНеделя началась с нового курса доллара: обменники

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,20 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться вблизи 27,10/27,30 грн", - сказано в комментарии эксперта, переданном УНИАН.

Отмечается, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,32 до 27,23 грн (минус 0,3%). Средний курс покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизился с 27,28/27,30 до 27,20/27,22 (минус 0,3%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Курс на 19 июля

Национальный банк Украины на понедельник, 19 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,23 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,14 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Богдан Слуцкий