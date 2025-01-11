Народный депутат заявила, что на спецсчетах НБУ лежат деньги, которые были выделены для ВСУ, но они до сих пор не были использованы.

В течение 2024 года на специальный счет в Национальном банке Украины, открытый для поддержки Вооруженных сил Украины, поступило около 16 миллиардов гривен. Однако до сих пор на нужды ВСУ было перечислено лишь треть от этой суммы — 5,9 млрд гривен. Большая часть средств остается на счетах НБУ без использования, заявляет народный депутат Нина Южанина в Telegram.

"По состоянию на 1 января 2025 года остаток средств на спецсчете составил почти 12,3 млрд грн. Почему эти средства остаются на счету, а не работают на оборону?", - задалась вопросом Южанина.

Согласно ее данным, в 2024 году средства со спецсчета перечисляли ряду ведомств. Минобороны Украины — 2 962 миллиона гривен; Госспецсвязи — 1 917,47 миллион гривен; СБУ — 475 миллионов гривен; ГУР — 261,3 миллион гривен и так далее.

Видео дня

В общем, по ее словам, за все время войны военные чаасти получили меньше 1% от 38 миллиардов гривен, которые перечислялись на нужды обороны со спецсчета.

"В марте 2024 года правительством вообще была остановлена возможность перечисления средств с этого счета военным частям для удовлетворения первоочередных потребностей", - отмечает Южанина в другом посте Telegram.

Нардеп от партии "Европейская Солидарность" заявила, что в Верховной Раде Украины блокируются все предложения фракции по увеличению доли военного НДФЛ, "который автоматически направляется военным частям".

Другие новости о помощи ВСУ

Ранее УНИАН сообщал, что две страны закупят для Украины оружие ее же производства на сумму €535 миллионов. В этом процессе, в частности, воспользуются процентами от замороженных российских активов.

Кроме того, военную помощь для Украины готовы усилить шесть крупнейших стран Европы. Об этом говорится в Берлинской декларации по итогам министерских переговоров представителей этих стран.

Вас также могут заинтересовать новости: