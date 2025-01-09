Курс гривни к евро установлен на уровне 43,56 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 10 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,28 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Таким образом, доллар снова обновил исторический максимум.

Относительно европейской валюты гривна также ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,56 гривни за один евро, то есть гривна снизилась на 13 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,33/42,36 грн/долл., а евро - 43,63/43,64 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 9 января остался на прежнем уровне и составляет 42,80 грн за доллар. Курс евро сегодня также неизменен и составляет 44,55 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,20 грн, евро - по курсу 43,55 грн за единицу иностранной валюты.

На следующей неделе главные опасения за судьбу валютного рынка будут касаться прежде всего наличного рынка, и множество психологических факторов могут подстегивать спрос на валюту, рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

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