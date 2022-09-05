За прошедшую неделю на спецсчет для армии поступило более 110 млн гривень.

По состоянию на 5 сентября остаток средств на спецсчете, который Национальный банк Украины открыл для поддержки Вооруженных Сил, составляет 1,26 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"За прошедшую неделю на спецсчет поступило свыше 119 млн грн. В целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 19,6 млрд грн", - говорится в сообщении.

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Остаток средств на счете Министерства социальной политики, Национальный банк открыл для гуманитарных целей, составляет более 133 млн грн. За прошедшую неделю на счет для гуманитарных потребностей поступило более 9,4 млн грн.

"Кроме того, Министерство социальной политики Украины, что является получателем и распорядителем средств, которые поступают на этот счет, уже перечислило из него более 624 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ", - сообщили в НБУ.

Ранее сообщалось, что Нацбанк подарит эксклюзивные монеты с подписями главы НБУ Кирилла Шевченко и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Их можно будет выиграть за донаты для армии нашего государства.

Напомним, рано утром 24 февраля РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину. ВСУ дают достойный отпор захватчикам. Украинской армии помогают, в частности, США и страны-члены Евросоюза.

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