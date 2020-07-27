Власти США подготовили новый пакет помощи населению в $1 триллион

Ранее власти США в целом выделили более $2,9 трлн на поддержку экономики и населения страны.

Сегодня республиканцы представят в Конгрессе США очередной пакет антикризисных мер общей стоимостью $1 трлн.

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Об этом сообщил министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox News, передает kommersant. Ранее власти США в целом выделили более $2,9 трлн на поддержку экономики и населения страны, пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19.

«Мы готовы действовать быстро. Это все о детях и работе, это наш приоритет»,— сказал министр. В пакете предусмотрены прямые выплаты семьям в размере $1,2 тыс.

Как сообщил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, администрация президента США Дональда Трампа в целом поддержала разработанный республиканцами пакет помощи ипредложила несколько корректировок.

Ранее свой пакет помощи предложили демократы. Пакет антикризисных мер в $3 трлн был одобрен Палатой представителей США, но был отклонен в Сенате, где у республиканцев — большинство.

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