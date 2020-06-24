МВФ значительно ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020 году

Более негативный прогноз связан с высоким уровнем неопределенности в мире за пандемии коронавирус.

Международный валютный фонд значительно ухудшил свой прогноз относительно падения мировой экономики в 2020 году.

Об этом говорится в обновленном прогнозе МВФ, передает Громадське.

По сравнению со своим апрельским исследованием фонд ухудшил прогноз падения мировой экономики с 3% до 4,9%. Также в фонде считают, что в 2021 году экономика будет восстанавливаться медленнее, чем ожидалось ранее.

Падение на 4,9% за год можно сравнить с "исчезновением" экономики Германии, доля которой в мировом ВВП составляет около 4,6%. Совокупные потери мировой экономики в 2020-2021 годах, по прогнозу МВФ, составят более 12 триллионов долларов.

В фонде объясняют, что более негативный прогноз связан с высоким уровнем неопределенности в мире из-за пандемии коронавируса.

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"Хорошие новости о вакцине и методах лечения, и дополнительная политическая поддержка могут привести к более быстрому восстановлению экономической активности. Но с другой стороны, дальнейшие волны инфекции могут повернуть вспять рост мобильности и расходов, а также быстро ужесточить финансовые условия, что вызовет долговые проблемы", - говорится в прогнозе.

Среди прочего, в МВФ считают, что восстановление рынка труда займет некоторое время, что приведет к увеличению неравенства в доходах и увеличению бедности. МВФ дает прогноз относительно некоторых стран мира, например, прогнозируемое падение экономики США составляет 8%, Германии - 7,8%, Индии - 4,5%. Единственная среди приведенных экономик, которая не упадет, китайская - МВФ прогнозирует рост на 1%. Напомним, именно из Китая и распространилась эпидемия коронавируса. Прогноза относительно Украины в этом исследовании нет.

Среди предыдущих прогнозов относительно Украины МВФ давал самый отрицательный - 8,2%.

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