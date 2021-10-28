Ранее за это отвечал Минфин.

Получатели субсидий в Украине будут проверяться Национальной социальной сервисной службой (НССС). Сейчас этим занимается Министерство финансов.

Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная, пишет The Page.

"Такие проверки или верификацию Минфин проводит с 2016 года. Он проверяет субсидиантов в разных госреестрах и если находит какие-то несоответствия, то просит органы соцзащиты разобраться. Статистика показывает, что существенные расхождения выявляются лишь у 7% рекомендаций Минфина относительно результатов таких проверок", - отметила министр.

По ее словам, потенциальные субсидианты знают о том, что их будут проверять, поэтому пытаются заполнять декларации правильно. Она уточнила, что чаще всего в декларациях не указывают данные о покупках в более 50 тысяч гривен.

Читайте такжеЧасть украинцев останутся без субсидии: кого это коснетсяНССС не будет ходить по квартирам с проверками, ее работу будет максимально авторизовано, обещает Лазебная.

"Критерии для включения в программу получателей субсидий при необходимости будут и в дальнейшем корректироваться, но только после окончания отопительного сезона. Сейчас мы лишь уточняем отдельные моменты, чтобы дать возможность большему количеству людей воспользоваться программой субсидий. Например, человек продал квартиру, которая была единственным жильем, и купил новую. Поэтому мы хотим предусмотреть, чтобы полученный им доход не учитывался при расчете субсидии", - рассказала глава Минсоцполитики.

Субсидии в Украине

В мае в Минсоцполитики сообщили, что в связи с принятыми в мае изменениями в программе жилищных субсидий желающие получать государственную помощь должны переоформить документы в любое время в течение пяти месяцев. Также с мая все субсидии выплачиваются гражданам исключительно в наличной форме.

По данным Минсоцполитики, средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021-2022 годов составит около 2 тысяч гривен.

В проекте государственного бюджета на 2022 год предусмотрено увеличение расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий по сравнению с показателями этого года на 3,2 млрд грн.

Автор: Юрий Годован