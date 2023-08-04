Для этих нужд Правительство выделяет Херсонской и Николаевской областям 271 миллион гривен.

Государство комменсует украинцам из Херсонской и Николаевской областей потери урожая вследствие российского теракта на Каховской ГЭС. Фермеры смогут получить компенсацию до 100 тысяч гривен.

"В результате подрыва плотины много участков подтопило и люди потеряли свои огороды и урожай. Будем помогать. Предусматриваем выплаты в размере 3 300 гривен за потерянный урожай овощей на каждой сотке земельного участка частного огорода. Максимальная сумма помощи за потерянный урожай составит до 100 тысяч гривен", – сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Также политик добавил, что для этих нужд Правительство выделяет Херсонской и Николаевской областям 271 миллион гривен.

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Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС - последние новости

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, Херсонская область потеряла 92% оросительных систем. По оценкам специалистов, частичное восстановление сельхозяйственных земель в ряде областей после уничтожения Каховской дамбы будет стоить около 4,5 миллиарда евро.

19 июня правительство приняло решение, по которому каждый пострадавший из-за подрыва Каховской ГЭС из Херсонской и Николаевской областей получит 5 тысяч гривен.

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