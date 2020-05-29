Минцифры открыло в Харькове центр поддержки бизнеса (видео)

Физический прием предпринимателей заработает в июне.

Министерство цифровой трансформации вчера, 28 мая, открыло в техническом режиме в Харькове первый офлайн-центр поддержки бизнеса «Дія.Бізнес».

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в соцсети Facebook.

Основная задача центра поддержки - увеличение количества бизнесов в городе и регионе, развитие предприятий, а также консультации предпринимателей по направлениям систематизации бизнес-процессов, финансового менеджмента, HR (кадровая политика), маркетинга, продаж, юридической поддержки, грантов.

В министерстве подчеркнули, что в связи с карантином центр сможет физически принимать предпринимателей в июне.

Партнерами и спонсорами проекта выступили платежная система Visa, технологическая компания Huawei Ukraine и Офис реформ Харькова.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году ведомство планирует открыть 3 офлайн-центра для предоставления консалтинговых услуг бизнесу.

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