По словам генпрокурора, у следствия есть все необходимые доказательства.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова санкционировала три подозрения бывшим должностным лицам ПриватБанка.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Взяла на себя ответственность санкционировать еще 3 подозрения бывшим должностным лицам ПриватБанка», - сообщила она.

Генпрокурор отмечает, что следствие располагает всеми необходимыми доказательствами.

В то же время, она подчеркивает, что статус подозреваемого не позволяет кому-либо считать человека виновным в совершении того или иного преступления.

«Также хочу попросить всех тех, кто внимательно следит за ходом расследования важных и резонансных уголовных дел, не вдаваться в политические спекуляции и манипуляции», - написала генпрокурор.

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Автор: Тарас Сидоржевский