Заробитчане сокращают денежные переводы в Украину - НБУ

С начала лета денежные переводы в Украину сократились на 8,5%.

С начала лета денежные переводы в Украину сократились на 8,5%.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Сравнение делали с аналогичным периодом 2019 года. В июне нынешнего года украинцы перевели 856 миллионов долларов. По сравнению с февралем сумма переводов сократилась на 13,9%", - говорится в сообщении.

Всего же за 2019 год украинцы перевели 12 миллиардов долларов. В этом году ожидается, что сумма переводов будет значительно меньше.

Как сообщалось, в Украине заработал новый закон о финансовом мониторинге. Изменения коснулись безналичных платежей, наличных переводов, оплаты в Интернете и даже игорного бизнеса. Но больше всего обсуждали невозможность отныне пополнять карточки на сумму свыше пять тысяч гривень без идентификации личности.

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