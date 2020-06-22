Пенсия украинцам теперь может назначаться автоматически - Минсоцполитики

С начала работы сервиса автоматического назначения пенсии анкеты-заявления подали 356 будущих пенсионеров.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) разработал и внедрил новую сервисную услугу - автоматическое назначение пенсии.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, услуга будет предоставляться на веб-портале электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) и позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом всех имеющихся в Пенсионном фонде данных, заранее поданных будущими пенсионерами.

Для этого необходимо заполнить анкету-заявление, добавить сканированные копии документов, подписать анкету-заявление с помощью КЭП и отправить ее в территориальный орган Пенсионного фонда.

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Отмечается, что с начала работы сервиса автоматического назначения пенсии анкеты-заявления подали 356 будущих пенсионеров.

"В ближайшее время услуга будет доступна и пользователям веб-портала Пенсионного фонда, не имеющим КЭП. Они смогут подать все необходимые документы, авторизовавшись с использованием банковской идентификации (BankID)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины поддержал законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме», предлагающий ввести учет трудовой деятельности работника в электронной форме и тем самим узаконить электронную трудовую книжку. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, принятие этого законопроекта позволит сделать автоматическим начисление пенсий.

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