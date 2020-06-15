В Пенсионном фонде рассказали, как изменились сроки обращения за пенсией из-за карантина
Сроки обращения за назначением пенсии не учитывают период карантина, введенного в Украине из-за распространения коронавируса.
Об этом рассказала замглавы Пенсионного фонда Ирина Ковпашко в эфире канала "Украина 24".
"Есть нюансы, которые нужно учитывать ввиду того, что с 12 марта в Украине объявлен карантин. Это касается прежде всего тех людей, которые в этот период получили право на пенсию и хотели бы к нам обратиться. Для обращения за назначением пенсии предусмотрено, что после достижения пенсионного возраста человек может это сделать в течение трех месяцев. Пенсия будет назначена со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста", - объяснила она.
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Тем не менее, во время карантина действовали ограничения, поэтому сроки были пересмотрены.
"Не во всех случаях у людей есть возможность добраться до органов Пенсионного Фонда. В период карантина остановлен ход сроков, то есть человек может обратиться в течение трех месяцев за минусом периода карантина. То есть с 12 марта остановлены сроки (обращения за назначением пенсии, - УНИАН)", - рассказала она.
Все остальные правила начисления пенсий остались прежними, добавила Ковпашко.
Как сообщал УНИАН, в Украине с 2021 года может заработать накопительная пенсионная система.
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