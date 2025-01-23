Пендзин советует законодателям вместо налога на посылки вывести из тени схемы на таможне

Украина ежегодно теряет из-за схем и коррупции на таможне до 170 млрд грн, поэтому преодоление коррупции и ликвидация схем могли бы стать большим источником средств для бюджета вместо налога на посылки.

На это в своем блоге указывает экономический эксперт Олег Пендзин.

"Потери на таможне оцениваются в суммы 120-170 млрд грн. Возможно, закрытие этих щелей даст бюджету больше, чем вымогательство копеечных налогов с копеечных товаров или посылок? Кстати, бюджетный эффект авторами идеи до сих пор четко не посчитан, особенно с учетом расходов на модернизацию таможни, расширение ее штата и усиление антикоррупционного контроля", - пишет экономист.

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По его словам, "налог на посылки" станет лишь новым инструментом вымогательства с населения, которое находится за чертой бедности и ищет более дешевых альтернатив. Зато необходимость проверки миллионов почтовых отправлений станет новой коррупционной кормушкой.

"Отдельный вопрос: может стоит защитить людей, а не ритейл, который втрое задирает цены на позиции из условных "алиэкспрессов" или "Тему"? Если сейчас эти товары обложить налогами, украинцы потеряют одну из немногих возможностей экономить во времена экономических трудностей. И пока мы не видим признаков повышения состоятельности среднего украинца, а не тех украинцев, которые помогают автодилерам устанавливать рекорды по продаже автомобилей во времена войны", - указывает Олег Пендзин.

Экономист также развеял миф, что "налог на посылки" способен защитить внутреннего производителя или принести хоть какую-то пользу внутреннему рынку.

"Для поддержки бизнеса можно разработать другие механизмы, хотя бы "пробудить" банковское кредитование с разумными процентами. И бизнес не "взлетит" завтра после принятия закона об ограничении доступа на украинский рынок более дешевой продукции - ему понадобятся месяцы и годы, чтобы предложить альтернативу", - указывает эксперт, и отмечает, что экономические трудности диктуют миллионам украинцев не желание, а необходимость искать альтернативы среди импорта.

При этом наибольшие выгоды от "налога на посылки" получит не бюджет, а коррумпированные чиновники и их "клиенты".

"Мы рискуем получить новую волну нелегальных схем и "договорняков". Уже сейчас существуют десятки способов обойти таможенный контроль, и рост налоговой нагрузки лишь будет стимулировать теневые потоки. Крупные партии товаров, оформленные как "почтовые отправления", уйдут в руки тех, кто умеет договариваться - это те самые миллиарды в тени. А простые граждане останутся заложниками новой системы и бедности, последний выход из которой закрыли государственные мужи под красивые патриотические лозунги", - предупредил Олег Пендзин.

По его убеждению до внедрения "налога на посылки" украинские законодатели и политики должны выполнить колоссальное "домашнее задание": техническое оснащение таможни, преодоление коррупции, формирование штата и обучение дополнительных людей, что требует лет работы, масштабных инвестиций и глубоких реформ.

"Может оказаться, что для бюджета и производителей эти "почтовые налоги" окажутся и не нужны: бюджет использует весь потенциал по отбеливанию тени, украинцы вырвались из бедности и перестали скупать копеечный хлам по миру, а украинский бизнес вырос и наполнил рынок достойным по цене и качеству товарным предложением", - прогнозирует возможное развитие ситуации эксперт.