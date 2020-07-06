Иностранцы сократили вложения в украинские гособлигации

Нерезиденты на прошлой неделе сократили вложения в украинские ОВГЗ до 99 миллиардов гривень.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам прошлой недели сократился на 586,65 миллиона гривень, или на 0,6%, – до 99,02 миллиарда гривень.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, текущая доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины снизилась до 11,3%, а по сравнению с началом года объемы вложений снизились на 16,76 миллиарда гривень, или на 14,5%.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 миллиардов гривень, или в 18 раз, - до 115,8 миллиарда гривень.

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