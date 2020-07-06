цей матеріал доступний українською

Иностранцы сократили вложения в украинские гособлигации

10:35, 06 июля 2020
Финансы
102 0
Иллюстрация REUTERS

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам прошлой недели сократился на 586,65 миллиона гривень, или на 0,6%, – до 99,02 миллиарда гривень.

Читайте такжеДоллар по 30: эксперт спрогнозировал последствия увольнения руководства НБУ

Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, текущая доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины снизилась до 11,3%, а по сравнению с началом года объемы вложений снизились на 16,76 миллиарда гривень, или на 14,5%.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 миллиардов гривень, или в 18 раз, - до 115,8 миллиарда гривень.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter