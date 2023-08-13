Треть добычи обеспечили месторождения Полтавщины.

По состоянию на август в подземные хранилища газа Украины уже закачали более 12,3 млрд кубов голубого топлива. До начала нынешнего отопительного сезона планируют накопить 14 млрд кубометров газа.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, добыча и закачка газа в подземные хранилища происходят согласно наработанному графику. Кроме того, Украина наращивает темпы добычи.

Отмечается, что треть добычи обеспечили месторождения в Полтавской области.

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"Это дает уверенность говорить, что к отопительному сезону весь необходимый объем газа будет закачан в хранилища. Также благодаря тому, что растет уровень доверия стран-партнеров к Украине, увеличивается и объем закачки газа от нерезидентов", - рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, в условиях полномасштабной войны каждый отопительный сезон становится сложнее предыдущего. Однако благодаря работе энергетиков и работников газовой отрасли Украина подготовится и к нынешнему.

Отопительный сезон - что говорят эксперты

По оценке специалистов, из-за нехватки оборудования и денег для ремонтов поврежденных объектов энергетики Украине не удастся восстановить устойчивость энергосистемы до уровня довоенного или, хотя бы, октября прошлого года.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что отопительный сезон в Украине будет сложным, правительство готовится к различным сценариям прохождения зимы.

По данным Минэнерго, отремонтировано пять атомных блоков мощностью 4,4 ГВт. В ремонте-еще четыре блока мощностью 3,4 ГВт. Кроме того, отремонтировано и находятся в ремонте 24 энергоблока тепловых электростанций мощностью 4,3 ГВт, а это 62% от общего количества.

4 августа в НКРЭКУ поперидили, что зима будет страшной. В Украине не восстановили и 2% от разрушенной энергосистемы.

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