Временно остановлены покупки через "Оплату частями"

"ПриватБанк" отменил комиссию на снятие наличных с кредитных карт физлиц.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"В этот сложный период "ПриватБанк" принял решение отменить комиссию на снятие наличных с кредитных карт частных лиц. Мы будем информировать вас о дальнейших решениях "Приватбанка", - говорится в сообщении.

Также в банке отметили, что отделения банка работают в бесперебойном режиме в тех населенных пунктах, в которых нет угрозы для здоровья и жизни работников и клиентов.

"Онлайн-банкинг Приват24 и Приват24 для бизнеса, сеть самообслуживания работает в режиме 24/7 - мы делаем все, чтобы все наши услуги работали онлайн. Безналичные расчеты работают без ограничений. Снятие наличных через банкоматы "Приватбанка" доступно. Наша служба инкассации обеспечивает наличные на бесперебойной основе", - сообщила пресс-служба.

Кроме этого, срок действия карт "Приватбанка" автоматически продлен на 180 дней. Временно остановлены покупки через "Оплату частями".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 февраля, в Нацбанке заявили, что банковская система Украины работает в обычном режиме. Регулятор не ограничивает никаких безналичных операций, а снятие наличных средств ограничивается в объеме 100 тысяч гривен в день без учета выплаты зарплат и социальных выплат.