Непредвиденные обстоятельства: "Ощадбанк" объявил новый конкурс на главу правления

Какие именно непредвиденные обстоятельства имеются в виду, в сообщении не уточняется.

Наблюдательный совет государственного «Ощадбанка» объявил новый конкурсный отбор на должность главы правления банка в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

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Какие именно непредвиденные обстоятельства имеются в виду, в сообщении не уточняется.

«Конкурсная комиссия и комитет по вопросам назначений и вознаграждений должностным лицам наблюдательного совета акционерного общества «Ощадбанк» выражают свою благодарность всем кандидатам, которые уже подали документы для участия в конкурсном отборе на должность главы правления АО «Ощадбанк», и сообщают, что в соответствии с решением наблюдательного совета объявляется новый конкурсный отбор кандидата на должность главы правления в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что документы для участия в конкурсном отборе кандидаты могут присылать до 18.00 22 мая 2020 года, то есть в течение двух недель с момента объявления.

В числе требований к кандидатам называются, в частности, стаж работы в банковском секторе не менее 10 лет (при этом минимум 5 лет на руководящей должности), подтвержденный опыт разработки стратегии и опыт ее внедрения, опыт кризисного менеджмента, опыт работы с неработающими кредитами, опыт стратегического и инвестиционного планирования и т.д.

Также сообщается, что для проведения конкурса банк привлек компанию по подбору персонала Pedersen&Partners.

Справка УНИАН. «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.