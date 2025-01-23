Олег Крот: Украинский бизнес возрождает польскую легенду Ursus и строит мосты между странами, - интервью

В своем новом интервью Олег Крот поделился деталями и перспективами, связанными с приобретением старейшего польского завода Ursus. Он рассказал о вызовах, которые встали перед командой, стратегии восстановления предприятия и важности этого проекта для интеграции украинского бизнеса в европейскую экономику.

"Мы подходили к покупке Ursus очень взвешенно. Это был стратегический шаг, который требовал не только финансовых вложений, но и глубокого анализа и четкого видения будущего завода. Мы стремимся не просто восстановить его деятельность, а вернуть ему статус промышленного лидера", - отметил Крот.

Он также отметил социальную значимость проекта: "Для нас важно создать новые рабочие места как для местных жителей, так и для украинских беженцев. Мы планируем внедрять инновационные технологии и выпускать продукцию, которая станет полезной и для Польши, и для Украины. В частности, мы рассматриваем возможность производства техники для разминирования, что является крайне важным для восстановления нашей страны", - добавил бизнесмен.

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Олег Крот также отметил сложности, связанные с негативными настроениями в польском обществе. "Когда иностранцы, а особенно украинцы, покупают знаковые предприятия, это может вызвать определенное сопротивление. Мы уже сталкивались с информационными атаками и даже саботажем. Но я убежден, что конкретные действия и результаты смогут изменить эти настроения", - сказал он.

В завершение Олег Крот подчеркнул, что этот проект - не только о бизнесе, но и о построении мостов между Украиной и Польшей. "Мы хотим показать, что украинцы - это часть европейского сообщества. Наша задача - доказать, что мы способны достигать значительных результатов, работая бок о бок с нашими европейскими партнерами", - резюмировал бизнесмен.

Это интервью стало очередным подтверждением того, что украинский бизнес способен не только конкурировать, но и строить новые форматы сотрудничества на международном уровне.