Доцент Университета государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин считает, что у чиновников ГНС нет веских оснований говорить о своих реформаторских успехах. Особенно на фоне ухудшения предпринимательских настроений и сохранения репрессивного характера фискальной системы. Ученый уверен, что для преодоления кризиса необходимо обеспечить консенсус и доверие между государством и обществом. С оценками и предложениями эксперта можно ознакомиться в его новом блоге на информационном портале Лига.

Андрей Гмырин пишет, что в феврале 2021 года во время международного симпозиума на тему «Архитектоника фискальной науки и дивергенция таможенно-налоговых институтов» председатель ГНС Алексей Любченко упрекнул предпринимателей в безответственном отношении к уплате налогов. Дескать, из этих поступлений формируется бюджет, на выплаты из которого впоследствии будут рассчитывать сами предприниматели. В то же время, отмечает автор, глава службы похвалил своих подчиненных за системную работу с неплательщиками, отметил ее качественное реформирование, продвижение электронных сервисов по администрированию налогов и создание конкурентных условий, которые позволят бизнесу работать прозрачно и платить налоги.

Предприниматели не верят в «светлое» будущее

По мнению Андрея Гмырина, подобная риторика из уст главного налоговика и его коллег уже давно не отражает реалий жизни. Налоговая политика правительства из года в год носит репрессивный характер в отношении предпринимателей, а условия их работы постоянно ухудшаются. По словам ученого, об этом свидетельствуют и результаты опроса Индекс настроений малого бизнеса в 2020 году, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией. Исследования показывают, что в течение года этот показатель снизился с 3,07 до 2,38 баллов из 5 возможных и стал худшим за последние 3 года.

Львиная доля предпринимателей (80%), участвоваших в опросе, считают, что экономическая ситуация в стране не способствует развитию их бизнеса. Первую тройку причин составляют: низкая покупательная способность населения, карантинные ограничения, налоговая нагрузка и репрессивное давление фискальных органов. Также опрос показал, что бизнес не слишком надеется на улучшение экономической ситуации в будущем. Пессимизм по этому поводу высказали 52% респондентов против 27% тех, кто верит в положительные сдвиги. Эксперт напоминает, что, по данным Госстата, в 2020 году капитальные инвестиции в украинскую экономику уменьшились на 38,2%, а объем прямых иностранных инвестиций в Украину в течение 10 месяцев прошлого года сократился в 20 раз - $221 млн против $4,5 млрд.

Андрей Гмырин уверен: устарелая и репрессивная по своему содержанию налоговая система является ключевым тормозом на пути экономического развития страны. Для нее до сих пор характерны громоздкий аппарат налоговых органов с раздутым штатом и дублирующими функциями. Он предлагает рассмотреть такой ее аспект, как бюджетные расходы на администрирование налогов. Общественные эксперты посчитали, что в 2019 году Украина потратила $1,08 на сбор каждых $100 налогов. Зато в Польше соответствующие расходы составляли 65 центов, а в США - 32 цента.

«Возможно, эта диспропорция связана с избыточным количеством всевозможных контролеров над бизнесом?» - спрашивает автор блога. И отмечает, что, например, в Индии на 50 млн различных предприятий приходится 54 тыс чиновников. В США, где действуют около 30 млн компаний, штат Службы внутренних доходов насчитывает 74 тыс сотрудников. В Украине статистика говорит о существовании 1,6-1,8 млн физических лиц-предпринимателей и 690-970 тыс компаний (юридических лиц). Их обслуживает более 41 тыс сотрудников ГНС, ГФС и Государственной таможенной службы.

Государство должно не только наказывать, но и поощрять бизнес

Очевидно, что так не должно быть, констатирует Андрей Гмырин. Он уверен, что налоговый прессинг следует уменьшать. Государство должно не только требовать от предпринимателей добросовестной уплаты налогов, но и поощрять бизнес к развитию, в частности, за счет либерализации системы налогообложения, расширения системы льготного кредитования, декриминализации (с определенными исключениями) теневых капиталов и прочих инструментов. Особенно это касается микро- и малого бизнеса, которые сегодня больше всего страдают от последствий карантина. Фискальная система, в конце концов, должна избавиться от карательных функций.

По словам эксперта, преодолевать кризис гораздо легче, когда между государством и обществом существует консенсус и когда в высоких кабинетах учитывают реалии жизни и прислушиваются к мнению экспертов. Андрей Гмырин напоминает, что в течение нескольких лет он вместе с коллегами-учеными разрабатывал комплексную налоговую реформу «От нестабильности в гармонии». Ее основные идеи сводятся к следующему:

1. Легализация теневых капиталов и привлечение их в экономику Украины через приобретение долгосрочных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в качестве прямых инвестиций. Источники происхождения этих капиталов должны проверяться по упрощенной схеме и исключительно СБУ.

2. Введение налога на выведенный капитал.

3. Либерализация системы налогообложения.

4. Введение экономических стимулов для детенизации бизнеса (работать легально и прозрачно должно быть экономически выгодно).

5. Установление прозрачного администрирования бизнеса с минимальным влиянием человеческого фактора.

6. Законодательное стимулирование безналичных расчетов и постепенное сужение сферы действия наличного обращения.

По мнению эксперта, отдельным и ведущим звеном этих изменений должна стать реформа налоговых органов. Он предлагает создать на базе нескольких разрозненных служб (налоговой, фискальной, таможенной, аудиторской и службы финансового мониторинга), которые иногда выполняют одинаковую работу, единый орган с общей информационно-аналитической рискоориентированной системой на основе big data.

«Этот орган занимался бы вопросами уплаты налогов и борьбы с теневыми схемами, реализовывал налоговую и таможенную политику, мониторил ситуацию в этих сферах и предлагал оптимальные решения. Таким образом, бюджетные расходы на функционирование большой и неэффективной «репрессивной налоговой машины» были бы оптимизированы, а доверие бизнеса к государству и государственным институтам - восстановлено», - заключает Андрей Гмырин.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН