Председатель парламентского комитета заявляет, что лишь 40% сделок от общего объема потребления проходят через фискальные аппараты.

Теневые операции в Украине составляют половину официального ВВП, так как только 40% сделок от общего объема потребления проводятся через фискальные аппараты.

Читайте такжеГончарук намерен ликвидировать все теневые рынки в УкраинеОб этом заявил народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в интервью "Радио Свобода".

"Я считаю, что это где-то более 50% (объем теневой экономики - УНИАН). Я делаю выводы на том, что просто сравниваю сумму операций, которая проходит через фискальные аппараты, через регистратор расчетных операций и общий объем потребления", - сказал он.

Гетманцев отметил, что исследования консалтинговой компании Ernst & Young, согласно которым теневая экономика в Украине составляет около 24%, слишком оптимистичны. Однако, отметил он, даже такой процент является для страны "страшным".

Что этому предшествовало

В феврале Национальный банк со ссылкой на исследование компании Ernst & Young заявил, что теневые операции в Украине составляют 23,8% официального ВВП, или 846 миллиардов гривень.

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Автор: Анна Бредихина