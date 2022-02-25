Банкам запрещается осуществлять валютные операции с использованием российских и белорусских рублей.

Национальный банк запретил банкам осуществлять валютные операции, участниками которых являются россияне и белорусы, и с использованием российских и белорусских рублей.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Уполномоченным учреждениям запрещено осуществлять любые валютные операции: с использованием российских рублей и белорусских рублей; участником которых является юридическое или физическое лицо, имеющее местонахождение в Российской Федерации или в Республике Беларусь", - говорится в сообщении.

Также НБУ зафиксировал курс гривны к иностранным валютам на уровнях, на которых они действовали 24 февраля 2022 года.

Вместе с тем в России курс доллара упал на 1,15 рубль (1,15%), до 84,1 рубля по состоянию на 7:34 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро снизился на 1,16 рубл (1,2%) - до 94,05 руб.