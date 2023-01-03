Минсоцполитики перечислило со счета для гуманитарных нужд более 845 млн грн с целью оказания гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ.

В 2022 году со спецсчетов, открытых Национальным банком, на нужды обороны Украины было перечислено свыше 22,3 млрд грн, для оказания гуманитарной помощи – более 920 млн грн.

Как сообщила пресс-служба регулятора, по состоянию на 2 января 2023 года остаток средств на спецсчету составил более 1,1 млрд грн.

"На спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 года, в прошлом году перечислено более 23,5 млрд грн в эквиваленте, в том числе в декабре – более 1 млрд грн. Почти 7,9 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте", - сказано в сообщении.

Видео дня

На счет Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей 1 марта 2022 года, в прошлом году перечислено свыше 920 млн грн в эквиваленте, в том числе в декабре – более 98 млн грн. Около половины средств поступило из-за рубежа в иностранной валюте.

"Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем средств, поступающих на этот счет, уже перечислило из него более 845 млн грн с целью оказания гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ. По состоянию на 2 января 2023 года остаток средств на счету Министерства социальной политики составляет более 74 млн грн", - сообщили в НБУ.

Спецсчет для поддержки ВСУ:

24 февраля 2022 года Национальный банк Украины открыл специальный счет для сбора средств на нужды армии Украины.

По состоянию на 19 мая остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины и других силовых ведомств, составляет около 274 млн грн.

По состоянию на 5 сентября остаток средств на спецсчете составлял 1,26 млрд грн.

По состоянию на 25 октября 2022 года НБУ перечислил на нужды обороны более 20 миллиардов гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: