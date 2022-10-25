За прошедшую неделю на спецсчет поступило более 251,5 млн грн.

Национальный банк уже перечислил на нужды обороны 20,8 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"По состоянию на 24 октября остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки сил обороны, составляет почти 890 млн грн. За прошедшую неделю на спецсчет поступило более 251,5 млн грн", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что остаток средств на счете Министерства социальной политики для гуманитарных целей составляет около 156 млн грн. Кроме того, министерство уже перечислило из него почти 674 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ

Спецсчет для поддержки ВСУ:

24 февраля 2022 года Национальный банк Украины открыл специальный счет для сбора средств на нужды армии Украины.

На специальном счете по состоянию на 18 марта было около 26 млн грн.

По состоянию на 22 марта 2022 года остаток средств на спецсчете для поддержки Вооруженных сил Украины, составлял почти 51 млн грн.

По состоянию на 31 марта остаток средств на спецсчете составлял около 536 млн грн.

По состоянию на 13 апреля остаток средств на спецсчете для поддержки Вооруженных сил Украины, составлял около 3 млн грн.

По состоянию на 19 мая остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины и других силовых ведомств, составляет около 274 млн грн.

По состоянию на 5 сентября остаток средств на спецсчете составлял 1,26 млрд грн.

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