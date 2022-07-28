Некоторые из работающих в Украине финансовых компаний по экспресс-кредитованию сохранили прямое присутствие на рынке страны-агрессора, выяснили журналисты.

Ряд крупных финансовых компаний, оказывающих украинцам услуги беззалогового экспресс-кредитования, имеют тесные связи с Россией, представителями запрещенных в Украине и попавших под санкции политических сил и общественных движений, а также ведут активную бизнес-деятельность на территории страны-агрессора. В связи с этим Национальный банк Украины, который с 2020 года получил надзор за этим сегментом финансового рынка, готовит меры для противодействия и блокирования деятельности таких компаний-коллаборантов.

Об этом сообщил источник, принявший участие в первых рабочих встречах НБУ "в узком кругу", на которых определяют масштабы проблемы, вырабатывают меры противодействия, среди которых применение персональных санкций и привлечение к ответственности учредителей и руководителей.

По словам собеседника, крупные финансовые компании со связями в РФ повторят судьбу попавших под действие санкций банков с российским капиталом Проминвестбанк, Сбербанк, Форвард Банк и Альфа-Банк.

"До последнего времени в контексте украинских санкций против РФ и ее бизнеса на территории Украины на финансовые компании обращали мало внимания. Но собранные к нынешнему времени данные говорят о наличии прямых и тщательно замаскированных косвенных связей украинских финансовых компаний с капиталом и рынком РФ. Все это станет предметом тщательного изучения и основой для принятия соответствующих мер", - рассказал собеседник редакции.

По его словам, некоторые из работающих в Украине финансовых компаний по экспресс-кредитованию сохранили прямое присутствие на рынке страны-агрессора, иные скрывают его через международные холдинговые компании или непрямые связи: "Они прослеживаются на уровне операций, капитала и даже родственных уз бенефициаров в РФ. Поэтому еще одним горизонтом проверки станет происхождение капитала этих "финок": помимо санкций за связи с РФ им может грозить ответственность за легализацию средств, добытых незаконным путем", - раскрыл детали собеседник. Он напомнил, что до перехода под надзор НБУ финансовые компании не отчитывались о происхождении денег перед предыдущим регулятором в лице Нацфинуслуг, либо это происходило сугубо формально - ранее украинское законодательство не требовало тщательного изучения источников и чистоты капитала в небанковском финансовом секторе.

По словам собеседника, в первую очередь внимание будет уделено крупнейшим участникам рынка микрокредитования, операции и доходы которых измеряются миллиардами и сотнями миллионов гривень. Аналогичная работа будет проведена с другими операторами рынка микрозаймов.

"Эту проблему нельзя игнорировать, поскольку доходы таких компаний могут направляться на финансирование подрывной деятельности и диверсионных сетей страны-агрессора в нашей стране. Кроме того, мы получаем сигналы от военных, что коллекторские службы компаний по микрокредитованию терроризируют наших воинов агрессивным взысканием долгов и даже угрозами близким и родственникам. Это может быть расценено как информационно-психологические операции врага для деморализации наших защитников - это куда серьезнее, чем простое нарушение прав потребителей финуслуг в мирное время", - рассказал о рисках деятельности компаний-коллаборантов собеседник.

По данным СМИ крупнейшими операторами украинского рынка беззалогового микрокредитования являются финансовые компании и торговые марки Moneyveo, MyCredit, CreditKasa, CreditPlus, Miloan, Cashpoint, CashBox, Форза, Швидко Гроші и другие, осуществляющие оффлайн- и онлайн-кредитование. Они ежегодно зарабатывают миллиарды гривень, давая украинцам займы под сотни и тысячи процентов годовых. Согласно обнародованным в СМИ сведениям, владельцы некоторых крупнейших финансовых компаний в сфере микрокредитования - люди с неоднозначным прошлым, бизнес-интересами в РФ, с токсичными деловыми и политическими связями.