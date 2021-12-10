Ситуация в энергетической отрасли остается напряженной, и рынок ожидает активизации энергоимпортеров, которые могут существенно надавить на курс гривни.

В ближайшее время курс гривни может укрепиться до 27 грн/долл., при этом Национальный банк будет сдерживать укрепление, выкупая излишки валюты.

Такое мнение высказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном УНИАН.

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"В ближайшее время гривня может протестировать уровень 27 гривень за доллар. НБУ будет активно выкупать избыточное предложение валюты и сдерживать ее укрепление, поэтому вряд ли рынок провалится существенно или надолго ниже этого уровня", - считает эксперт.

Шевчишин отметил, что Нацбанк заявил о готовности повышать учетную ставку в случае реализации инфляционных рисков. Таким образом, ожидания рынка подтвердились, но поскольку регулятор увеличил ставку сразу на 0,5 п.п., это оказало поддержку курсу.

По словам аналитика, на уровне ниже 27 грн/долл. появится спекулятивный спрос, который будет поддерживать американский доллар, возвращая котировки выше. На следующей неделе ожидается размещение ОВГЗ от Минфина для того, чтобы оценить, как решение НБУ по ставке отразится на ставках по ОВГЗ и будут ли новые условия интересны нерезидентам для покупки. И если нерезиденты примут новые условия, это может удержать гривню в диапазоне 27-27,5 грн/долл.

Помимо этого, рынок продолжает переваривать результаты переговоров между президентами США и РФ, и новая поступающая информация улучшает настроения инвесторов. В частности, портфель гривневых ОВГЗ на счетах нерезидентов 9 декабря увеличился на 1 млрд грн. Их оптимизм также поддержал позитив на мировых рынках.

"Ситуация в энергетической отрасли остается напряженной и рынок ожидает активизацию энергоимпортеров, которые могут существенно надавить на курс гривни. Газотрейдеры пока действуют очень аккуратно, покупая небольшие объемы валюты", - подчеркнул Шевчишин.

Курс на 10 декабря:

Национальный банк Украины на пятницу, 10 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,10 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 10 декабря, укрепился на 10 копеек – до 27,20 грн/долл.

Автор: Екатерина Жирий