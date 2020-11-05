Предполагается наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения

Кабинету министров поручено подготовить в проекте государственного бюджета на 2021 год проект расходов на выполнение государственных программ по реформированию оборонно-промышленного комплекса, а также развитию оборонных технологий на уровне до 0,5% ВВП.

Об этом говорится в решении СНБО «О предложениях в проект Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2021 год» по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины».

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«Предусмотреть в проекте закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2021 год» расходы центральному органу исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную военно-промышленную политику, для выполнения государственных программ реформирования оборонно-промышленного комплекса, а также развития оборонных технологий на уровне до 0,5 процента валового внутреннего продукта», - говорится в документе.

Программы будут предусматривать наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения, подготовку научных кадров и финансовой поддержки развития научной инфраструктуры на уровне не менее 125 млн грн, проведения работ по реализации проектов по выполнению научных исследований и разработки новых технологий в секторе обороны на уровне не менее 300 млн грн.

Также, согласно решению СНБО, правительству поручено ускорить формирование и обеспечить эффективную работу Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Госбюджет-2021

14 сентября Кабмин утвердил проект госбюджета на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 6% ВВП. Доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1 триллион 71,1 миллиарда гривень, а расходы - 1 триллион 350 миллиардов гривень. При этом дефицит бюджета предполагается на уровне 270 миллиардов гривень.

Проект госбюджета также предусматривает 104 миллиарда гривень на выплату пособий, льгот и субсидий, а в целом социальные расходы составят 323 миллиарда гривень.

Заместитель председателя фракции "Голос" Железняк сообщил, что к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2021 год депутаты подали свыше 2,4 тысячи поправок.

5 ноября 2020 года Рада приступила к рассмотрению проекта госбюджета-2021.

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Автор: Константин Гончаров