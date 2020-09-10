Мэр подчеркнул, что сегодня Киеву нужна стратегия, которая обеспечит развитие бизнеса.

Мэр Киева Виталий Кличко открыл инвестиционный форум города Киева, который проходит сегодня в столице.

Об сообщается на официальном сайте КГГА.

«Я рад приветствовать вас на Инвестиционном форуме города Киева наших гостей – уважаемых послов, представителей международных организаций, моих коллег-мэров городов, экспертов, представителей бизнеса! Нынешний форум проходит под лозунгом «Действуй локально. Думай глобально». И сегодня он является платформой, где мы можем обсудить то, каким должно быть экономическое и инфраструктурное развитие столицы и столичного региона в новых условиях», – сказал Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что пандемия коронавируса стала глобальным вызовом для мира.

"Власть на всех уровнях вынуждена не только сдерживать распространение вируса и защищать здоровье и жизнь людей. Но и решать, как помочь бизнесу, как восстановить экономику и обеспечить. Как в дальнейшем воплощать инфраструктурные проекты и развивать наши города. И нам нужно не потерять те темпы изменений, которые начаты в столице. Мы должны и дальше делать Киев комфортным европейским городом. Столица и столичный регион – это финансовый и инвестиционный центр с большим потенциалом и высоким уровнем развития инноваций и технологий. Но наибольшей ценностью нашего города являются его люди", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что сегодня в условиях пандемии городская власть делает все возможное для предотвращения распространения коронавируса и защиты киевлян и оказания необходимой помощи - медицинской и социальной. Даже в условиях борьбы с пандемией Киев продолжает обновлять дороги и мосты, строить садики и школы. Ремонтировать и создавать новые парки и зоны отдыха.

Мэр подчеркнул, что сегодня Киеву нужна стратегия, которая обеспечит развитие бизнеса. И столица такую стратегию разрабатывает.

Читайте такжеКличко: Киев готов к зиме

«Пандемия в условиях прекращения или ограничения транспортных потоков между странами продемонстрировала важность развития и поддержки локальных производителей. Для экономической безопасности городам необходимо иметь возможность функционировать автономно - прежде всего производить товары первой необходимости. Именно поэтому локализация экономики столичного региона должна стать одним из приоритетов в преодолении последствий пандемии», – отметил мэр Киева.

Виталий Кличко отметил, что Киев играет важную роль в экономическом развитии Украины. Столица обеспечивает более 20% ВВП всего государства. А доля прямых иностранных инвестиций – более 50 % от общегосударственного объема.

Также Киев – центр одной из крупнейших агломераций среди европейских столиц по количеству населения и по территории. К ассоциации "Киевская агломерация" уже присоединились 19 городских и поселковых советов. Поэтому, подчеркнул Виталий Кличко, в условиях глобальной урбанизации развитие Киевской агломерации является необходимым и перспективным.

"Поэтому наша общая цель сегодня - развитие инфраструктуры и объединение громад большого Киева. Создание мощного мегаполиса с комфортными условиями для его жителей. Условиями для работы и отдыха. Условиями для профессионального развития. И мы сделаем Киев и его агломерацию именно такими!"- подчеркнул Виталий Кличко.

Инвестиционный форум города Киева 2020 можно посмотреть онлайн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН