Каждый третий взрослый украинец сталкивался со злоумышленниками.

По статистике, в течение 2020 года 30% украинцев заявили о пропаже денег с их банковских карт, и обвинили в этом телефонных аферистов.

Об этом говорится в сюжете программы «Гроші».

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Как отмечается в сюжете, украинцев, которые стали жертвами мошенников, в среднем обобрали на более 12 тысяч гривен каждого.

"Практика использования номера очень распространена в Штатах. И, как результат, мы имеем ситуацию - 600 тысяч случаев кражи номера в США", - рассказал «Грошам» коммуникационный эксперт Роман Химич.

Каждый третий взрослый украинец сталкивался со злоумышленниками, рассказывают правоохранители и эксперты.

Как работает схема

Сперва аферисты "бросают" вам гудки из трех разных номеров. Затем жертва перезванивает на эти три незнакомых номера. Плюс мошенники пополняют ваш мобильных счет на несколько гривен. Все это нужно для того, чтобы потом иметь возможность безошибочно ответить на вопросы мобильного оператора и попросить у него выпустить дубликат сим-карты. Вашей сим-карты – для мошенников.

"Ведь нужно ответить на два вопроса: куда вы звонили за семь дней и сумму последнего пополнения. И вам готовы выдать новую сим-карточку, а старую заблокировать. То есть владелец блокируется, а мошеннику выдается новая семерка", - говорится в сюжете.

У большинства украинцев к телефону привязано все - от электронной почты до банковской карты, а поскольку доступ к счету сегодня можно получить через интернет-банкинг, мошеннику остается только ввести ваш номер телефона.

Подробности читайте в материале "Мобильное мошенничество. Как не стать жертвой телефонных аферистов".

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Автор: УНИАН