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Министр юстиции Малюська рассказал, на что идут деньги с "платных" камер в тюрьмах

02:29, 20 июня 2020
Финансы
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Кошти від платних камер ідуть на ремонт "безкоштовних" / Фото УНІАН

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ми вже робимо ремонт за рахунок тих коштів, які заробили, платні камери зараз понад 125 тис. грн принесли, в основному в місті Києві, і це вже кілька камер безкоштовних, які ми зараз ремонтуємо", - заявив міністр.

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Щодо платних камер в СІЗО, Малюська уточнив, що раніше вони також існували, але були нелегальними. Відповідно зароблені на них гроші не потрапляли в бюджет.

"Ми вже відкрили в більшій частині обласних центрів платні камери. Ось на цьому вікенді ми відкриємо в чотирьох обласних центрах нові платні камери, відремонтовані, які також генеруватимуть дохід для того, щоб ремонтувати безкоштовні камери", - уточнив Малюська.

Мін’юст планує продати "законсервовані" в’язниці і за отримані кошти збудувати нові, за межами міст.

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