Минюст планирует продать "законсервированные" тюрьмы и за вырученные средства построить новые

По словам Малюськи, строительство одной тюрьмы на более 1000 заключенных стоит более миллиарда гривень.

Министерство юстиции планирует продать «законсервированные» тюрьмы и за вырученные средства строить новые.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на пресс-конференции.

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Он рассказал, что в Украине есть десятки «законсервированных» объектов пенитенциарной системы, на которые только выделяются средства для их охраны. По его словам, Минюст предлагает продать эти объекты на аукционе для того, чтобы на вырученные средства строить тюрьмы по современным стандартам за пределами городов.

«У нас будет две категории объектов - территории в центрах городов, которые, очевидно, пойдут под застройку. Также тюрьмы, расположенные вне городов или на их окраинах. Эти объекты могут использоваться бизнесом, поскольку туда подведены коммуникации достаточной мощности, а также там большие территории», - сказал Малюська.

Также он добавил, что теоретически продажу «лишних тюрем» можно осуществлять уже сейчас через Фонд государственного имущества или через аукционы Минюста. Однако, Малюська отметил, что на сегодняшний день законодательство не разрешает напрямую направлять вырученные средства на строительство новых тюрем, поэтому нужно внести изменения в законодательство для того, чтобы реализовать этот замысел.

Министр заявил, что строительство новой тюрьмы - не дешевое удовольствие: тюрьма на более 1000 заключенных стоит свыше миллиарда гривен. При этом он подчеркнул, что Минюст не будет просить деньги из бюджета, а будет финансировать строительство новых учреждений за счет старых. «Денег от продажи 1-2 «законсервированных» тюрем хватило бы на строительство нового небольшого учреждения, но мы говорим о продаже десятков таких объектов», - подытожил Малюська.

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